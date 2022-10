Hamilton reageert op ludieke wijze op pittige uitspraken Alonso

Fernando Alonso deed gewaagde uitspraken over de titels van Lewis Hamilton en Michael Schumacher en stelde dat meeste de kampioenschappen van deze twee grootheden minder waard zijn.



De Britse Mercedes-coureur antwoordde via twitter op een ludieke manier door een foto te plaatsen waarbij ze samen op het podium staan als teamgenoten, terwijl Hamilton op het hoogste schavot een steunende schouderklop geeft aan een beteuterde Alonso.





''Minder waard''



Alonso deed de uitspraken tegen De Telegraaf en zei het volgende: ''Ik heb ook veel respect voor Lewis. Het is echter anders wanneer je zeven wereldtitels wint wanneer je alleen hebt moeten vechten met je teamgenoot. Dan denk ik dat een kampioenschap minder waard is dan wanneer je minder titels hebt en tegen andere coureurs hebt gestreden met gelijkwaardige of zelfs beter materiaal."



Zijn betoog ging als een lopend vuurtje door journalistenland. De tweevoudig kampioen van 2005 en 2006 kwam daarna online via Twitter om nogmaals respect te tonen aan Hamilton en alle andere winnaars.



''En alweer, alsjeblieft. Alle kampioenschappen zijn geweldig, verdiend en inspirerend.

Onvergelijkbaar met elkaar en laten we genieten van de kampioenen en legendes van onze huidige tijd. Moe van het continue zoeken naar tekstkoppen. Laten we ervan genieten.''

And again…

Please, all the titles are amazing, well deserved and inspiring. Incomparable to each other and let’s enjoy champions and legends of our current time. Tired of the continuous search for headlines . Let's enjoy them 💪.