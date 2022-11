Wolff verklaart negatieve houding: "Mijn glas is altijd half leeg"

Het team van Mercedes greep ook afgelopen weekend in Mexico weer naast de zege. De Duitse renstal heeft hierdoor nog maar twee kansen op de zege. Men denkt dat Mercedes zich beter kan focussen op 2023, Toto Wolff denkt dat het nog lang niet zeker is dat dat ook gaat lukken.

Mercedes was in de afgelopen jaren de dominante renstal in de Formule 1. Van 2014 tot en met 2021 won Mercedes elk seizoen de constructeurstitel. Dit jaar werd Mercedes verslagen door Red Bull Racing, een zege zit er zelfs nog niet. De pole position van George Russell was in Hongarije het schrale hoogtepunt van het seizoen voor Mercedes.

Men denkt dat Mercedes in 2023 mogelijk weer kan terugslaan. Bij Mercedes zelf wil men daar zeker nog niet aan denken. Alhoewel de focus al lang en breed is weerlegd naar het aankomende jaar gaat men niet uit van successen. Teambaas Toto Wolff is duidelijk in gesprek met Bild: "Ik ga nooit uit van zeges en wereldtitels. Normaal gesproken zie ik het glas half leeg in plaats van half vol. Er is geen reden om vertrouwen te krijgen van de ontwikkelingen van afgelopen weken. We moeten nog steeds veel inhalen en gelukkig hebben we daar de hele winter voor."