Alonso ziet slechte voorbereiding als oorzaak uitvalbeurt

Fernando Alonso is bezig met een teleurstellend seizoen. De Spaanse Alpine-coureur viel afgelopen weekend in Mexico wederom uit met motorproblemen. De frustratie was duidelijk zichtbaar bij Alonso. De tweevoudig wereldkampioen denkt niet dat het pech is maar is van mening dat zijn team niet goed voorbereid is.

Alonso reed in Mexico-Stad een vrij sterke race. De Spaanse coureur reed vrijwel de gehele wedstrijd rond in de punten maar in de slotfase sloeg het noodlot alweer toe. Alonso mopperde over de boordradio over problemen en een paar rondjes later was het einde oefening. Voor de zoveelste keer in 2021 moest hij zijn wagen in scoringspositie aan de kant van het circuit parkeren met motorproblemen.

Alonso zelf denkt dat hij dit seizoen al vijf motoren heeft zien ploffen in zijn wagen. De frustratie is duidelijk merkbaar bij de Spaanse coureur. Tegenover Motorsport.com laat hij weten dat zijn uitvalbeurt geen pech was: "Nee, naar mijn mening zijn we gewoon niet goed voorbereid. De motor kan de races gewoon niet afmaken. Je hebt het niet over pech als er zes of zeven motoren vervangen moeten worden. Ze hebben aankomende winter wat werk te doen. Ik hoop voor ze dat het niet al te veel is."