Verstappen reageert fel op onlinehaat: "Ze zeggen het nooit recht in je gezicht"

Max Verstappen nam in Mexico het besluit om Sky Sports te boycotten. De Nederlander kon zich niet vinden in een aantal denigrerende opmerkingen die werden gemaakt op de zender. Verstappen hekelt de toxische reacties op sociale media die hij ontving en hij haalt keihard uit naar haters.

Verstappen was in Mexico helemaal klaar met een aantal uitlatingen van medewerkers van Sky Sports. De Nederlander nam geen namen in de mond maar men neemt aan dat het ging om een aantal uitspraken van pitreporter Ted Kravitz. Verstappen refereerde tevens aan de toxische reacties, iets waar hij niet bepaald blij mee is.

Op de persconferentie voor de top drie reageerde Verstappen op de vele haatreacties op internet. Verstappen reageerde zeer fel: "Ik denk dat de sport steeds populairder wordt en dat veel meer mensen kijken, meer mensen schrijven er dus over. Het is niet goed dat ze dit soort dingen mogen schrijven. Hopelijk kunnen we komen met een soort algoritme om dit soort toestenbordhelden te stoppen. Dit soort mensen zullen dit soort dingen nooit in je gezicht zeggen. Dit omdat ze thuis achter hun bureautje zitten en schrijven wat ze willen omdat het kan. Dat kan veel pijn doen en is niet hoe het moet zijn."