Wolff bevestigt: "Ricciardo in gesprek met Mercedes en Red Bull over reserverol 2023"

Daniel Ricciardo heeft definitief bevestigd dat hij volgend jaar niet op de grid staat. De achtvoudig Grand Prix-winnaar sloeg het aanbod van Haas af om te praten over een racestoeltje voor 2023, nadat hij zijn plaats bij McLaren was kwijtgeraakt. In Mexico zei de 33-jarige Australiër: "Ik zal volgend jaar niet op de startgrid staan, maar ik zal er wel actief zijn in de F1 omdat ik ambitieuze doelen heb voor 2024."

Het gerucht ging dat hij volgend jaar de reservecoureur van Mercedes zou worden, ter vervanging van Nyck de Vries. Er gaan echter ook geruchten dat hij in gesprek is met Red Bull over een soortgelijke rol voor 2023. Ricciardo: "De gesprekken zijn gaande, maar er is nog niets getekend. Er is niets gegarandeerd voor 2024, maar ik zal er alles aan doen om terug te keren."

Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigt dat er gesprekken plaatsvinden en hij denkt ook dat de voormalige Renault- en Red Bull-coureur in onderhandeling is met andere teams. De Oostenrijker zegt hierover: "Ricciardo is ook in gesprek met Red Bull Racing. Voor ons is hij een geweldig karakter. Maar we willen nog niet zeggen wie onze derde coureur volgend seizoen wordt."

"Zijn persoonlijkheid is een absolute kracht, en Daniel is al heel lang actief in de F1, hij kent deze auto's door en door. Dat kan zeker een voordeel zijn. Maar ik wil hier geen geruchten starten, want de waarheid is dat we nog geen beslissing hebben genomen."

Ricciardo werd in Mexico uitgeroepen tot 'coureur van de dag' en finishte zevende, ondanks een botsing met Yuki Tsunoda.