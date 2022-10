Horner jubelt na zege Verstappen: "We hebben een nieuw record!"

Het team van Red Bull Racing reed in Mexico weer een dominante Grand Prix. Max Verstappen schreef de race op vrij simpele wijze op zijn naam en verbrak het record van de meeste zeges in één seizoen. Sergio Perez werd derde en maakte het feestje compleet. Christian Horner was trots op de prestaties van zijn team.

Verstappen begon de race op de pole position en men verwachtte dat de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell hem zouden kunnen uitdagen in de run naar de eerste bocht. Niets bleek echter minder waar en Verstappen behield de leiding op simpele wijze. Uiteindelijk kwam de Nederlander met een grote voorsprong als winnaar over de streep.

Teambaas Christian Horner was na afloop zeer trots op het resultaat van zijn Nederlandse coureur. Verstappen verbrak het record van de meeste zeges in het seizoen. Bij Viaplay sprak Horner zich uit: "We hebben een nieuw record! Wat een seizoen en wat een rit! De eerste auto die leidt vanaf de pole naar de eerste bocht hier! Hij controleerde de race en we hadden de juiste strategie. Helaas had Checo een probleem bij zijn pitstop maar daarna zat hij er weer bovenop. Fantastisch op allebei de coureurs op het podium te zien!"