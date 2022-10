Uitgefloten Hamilton baalt van strategie: "Niet de juiste banden"

Lewis Hamilton hoopte in Mexico op jacht te kunnen gaan naar zijn eerste zege van het seizoen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kon echter op geen enkel moment een vuist maken ten opzichte van Max Verstappen. De Brit moest dan ook slechts genoegen nemen met de tweede plaats.

Hamilton begon vol goede moed aan de Mexicaanse Grand Prix maar al snel kwam hij erachter dat het een lastige klus zou gaan worden op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Mercedes koos met de harde banden voor een andere strategie dan Red Bull alleen dit pakte niet uit zoals gehoopt. Hamilton en zijn teamgenoot George Russell klaagden steen en been over de keuze van het team."

Fluitconcert

Hamilton werd alsnog tweede en dat was zijn beste resultaat van het huidige seizoen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was niet bepaald geliefd en het fanatieke Foro Sol floot hem dan ook uit tijdens zijn gesprek met interviewer van dienst Marc Gene: "Het is een beetje ongemakkelijk met de fluitconcerten hier. Maar ik houd echt van Mexico en de mensen hier. Wat een geweldig event hebben ze neergezet!"

Strategie

Hamilton had vanzelfsprekend de hoop om de aanval te kunnen openen op de concurrentie van Red Bull. Verstappen trok met zijn alternatieve bandenstrategie echter weg en Hamilton was zich ervan bewust: "Ik was heel dichtbij in de eerste stint maar de Red Bulls waren overduidelijk sneller vandaag. Uiteindelijk hadden ze ook de beste bandenstrategie. Ik weet niet zeker of we de beste banden hadden. Ik dacht dat we misschien zouden starten op de softs maar we kozen voor het tegenovergestelde. De harde banden waren lastig maar mij felicitaties gaan naar Max."