Volledig Red Bull-team volgt Verstappen met boycot SkySports

Eerder vandaag werd duidelijk dat Max Verstappen een boycot heeft ingelast tegen het Britse Sky Sports. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft dit waarschijnlijk gedaan na uitspraken van pitreporter Ted Kravitz in Austin. De boycot van Verstappen kan op steun rekenen vanuit het Red Bull kamp.

Meerdere media waaronder de Telegraaf melden vanavond namelijk dat alle medewerkers van Red Bull niet in gesprek gaan met Sky Sports. Dat betekent dus ook dat teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko niet zullen verschijnen voor de blauwrode plopkap. Het is niet geheel duidelijk of Marko en Horner ook de Duitse en de Italiaanse tak van Sky Sports zullen boycotten.

De uitspraken van Kravitz in Austin vormden waarschijnlijk de druppel die de emmer deed overlopen. De bekende reporter deed in zijn populaire item 'Ted's Notebook' een aantal uitspraken over de rivaliteit tussen Verstappen en de Britse Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Eind vorig seizoen ontstond er al frictie tussen Red Bull en Sky toen men de beelden van de crash van Verstappen in Silverstone gebruikte voor een kerstvideo. Het is nog niet bekend tot wanneer de boycot duurt.