Verstappen weigert SkySports-interview na opmerking over 'gestolen' titel

Kijkers van SkySports hoeven geen Max Verstappen voor de eigen camera te verwachten voor en na afloop van de Grand Prix van Mexico. De kersvers tweevoudig wereldkampioen voelde zich beledigd na uitspraken van pitreporter Ted Kravitz over zijn eerste ''gestolen'' titel in 2021. Niet alleen vandaag, maar al het gehele weekend liep Verstappen de Engelse zender straal voorbij.

Wat was er gebeurd? Kravitz loopt tradititiegetrouw met zijn kladbloke na elke Grand Prix door de pitstraat om de gebeurtenissen van race en dag samen te vatten op een luchtige en speelse manier. De Britse verslaggever begon na de Amerikaanse wedstrijd te babbelen over de veelbesproken slotrace in Abu Dhabi wat bij Red Bull en Verstappen in het verkeerde keelgat schoot.



In de ingekorte video zei Kravitz het volgende: ''Ik zei bijna achtvoudig... zevenvoudig kampioen gaat de laatste race in om de grootste allertijden te worden en het kampioenschap te winnen. Wordt bestolen, komt terug...zijn auto is waardeloos, wint dit jaar geen enkele race, maar eindelijk komt hij op een circuit waar hij de eerste race zou kunnen winnen. Lewis strijdt met dezelfde man die vorig jaar won terwijl hij werd beroofd, waarna Lewis nu de GP van de VS weet te winnen. Wat een filmscript was dat geweest!"



"Maar nee, dat was niet hoe het script zich in de VS ontvouwde. De gast die hem in 2021 versloeg, nadat de zevenvoudig kampioen werd beroofd, wist hem namelijk in te halen omdat hij een snellere auto had. Hij wist Hamilton in te halen vanwege het ontwerp en ontwikkeling, eigenlijk gewoon vanwege die gast daar", zo wees hij naar de voorbij lopende Adrian Newey, de topontwerper van Red Bul Racing.