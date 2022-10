Verstappen hield hoofd koel: "Het was nogal close!"

Max Verstappen heeft de beste uitgangspositie in handen om het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen te kunnen verbreken. De Nederlander was razendsnel in de kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez en pakte pole. Toch was de Red Bull-coureur na afloop niet in jubelstemming.

Verstappen zag immers ook wel dat het zeer close was in de kwalificatie in Mexico. In het tweede kwalificatiegedeelte werd dat nog maar eens duidelijk. Tussen de Mercedessen, Red Bulls en Ferrari's zat amper 0,100 seconden. Het was de aanloop naar een spannend gevecht in het laatste gedeelte van de kwalificatie. Verstappen heerste daarin.

Close

Na afloop van de kwalificatie was Verstappen dan ook een zeer tevreden man. De Nederlander verscheen met een grote grijns op zijn gezicht voor de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard: "Het was een goede kwalificatie. Het was nogal close. Na de derde vrije training hebben we het een en ander aangepast en kwamen we in een beter ritme terecht. Het is vanzelfsprekend fantastisch om hier de pole position te pakken. Het is een heel lang stuk naar bocht een dus we hebben hier wel een goede start nodig."