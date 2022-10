De Vries rijdt Young Driver Test voor AlphaTauri

Nyck de Vries kwam gisteren in actie in de eerste vrije training in Mexico. Voor de laatste keer bestuurde de Nederlander een Mercedes-bolide, hij vertrekt volgend jaar immers naar AlphaTauri. Voor de Italiaanse renstal zal hij later dit jaar nog meters gaan maken in Abu Dhabi.

De Vries was de afgelopen jaren onderdeel van de Mercedes-familie en mocht in die hoedanigheid vrije trainingen rijden voor Mercedes, Williams en Aston Martin. In Monza mocht hij zelfs debuteren bij Williams als vervanger van de zieke Alexander Albon. Hij scoorde direct punten en maakte zoveel indruk dat men bij AlphaTauri besloot hem een contract aan te bieden voor het aankomende seizoen.

De Vries heeft echter nog geen meter gereden voor de zusterploeg van Red Bull Racing. De Nederlander zal in de nabije toekomst echter in actie mogen komen. Teambaas Franz Tost wil hem laten integreren in het team en was duidelijk tijdens de persconferentie voor teambazen: "Hij zal voor ons rijden tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi. Hij kan dan vertrouwd raken met het team en de auto. We hebben een goed programma klaarliggen voor de winter om hem zo goed mogelijk voor te bereiden op de winter."