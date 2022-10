Wolff voorzichtig optimistisch voor Mexicaanse Grand Prix

Het team van Mercedes presteerde afgelopen weekend in Austin beter dan verwacht. Lewis Hamilton had een goede kans op de zege en kwam uiteindelijk als tweede over de streep. Voor dit weekend in Mexico heeft men tevens goede verwachtingen en Toto Wolff durft langzamerhand te dromen van een klein succesje.

Mercedes is over het algemeen bezig met een tegenvallend seizoen. De Duitse renstal heeft dit seizoen nog geen race gewonnen en moet veel performance toegeven op Ferrari en Red Bull Racing. Afgelopen weekend in Austin kon men zich veel beter meten met de concurrentie en dat geeft vertrouwen voor het aankomende weekend.

Momentum

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt dan ook met een goed gevoel vooruit. De Oostenrijker neemt de ervaringen uit Austin mee en in een persbericht van zijn team gaat de spreekwoordelijke zon langzamerhand weer schijnen: "We moeten dit momentum proberen vast te houden. We gaan met een voorzichtig optimistisch gevoel naar Mexico maar onze W13 kan onvoorspelbaar zijn van circuit naar circuit. We moeten dus maar even afwachten."

Fans

Wolff kijkt persoonlijk in ieder geval uit naar de Grand Prix van Mexico. Het circuit in de Mexicaanse hoofdstad is zeer populair en vooral het altijd volle Foro Sol zorgt voor een unieke sfeer. Wolff kijkt dan ook reikhalzend uit naar de race: "Het is altijd goed om weer terug te gaan naar Mexico. De fans zijn geweldig en de sfeer is elke keer weer spectaculair. Ze weten hoe ze een showtje moeten neerzetten en we kijken er elke keer weer naar uit om naar Mexico-Stad te gaan."