Hamilton aast op nieuw Mercedes-contract

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton beschikt bij Mercedes over een contract dat eind 2023 afloopt. De Britse coureur moet echter nog niet denken aan een pensioen. Hamilton liet al eerder weten dat hij nog langer actief wil blijven in de Formule 1 maar nu heeft hij aangegeven te willen beginnen met gesprekken over een nieuw contract.

Hamilton voelt zich overduidelijk op zijn plek bij het team van Mercedes. De Britse coureur rijdt sinds 2013 voor de Duitse renstal. Daarvoor reed hij sinds 2007 voor het team van McLaren, ook daar reed hij met krachtbronnen van Mercedes. Hamilton is dus zijn gehele Formule 1-loopbaan, eigenlijk al sinds zijn karttijd, verbonden aan Mercedes.

Steun

Hamilton laat er dan ook geen gras over groeien, hij aast op een nieuw contract bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen onthult dat in gesprek met de BBC: "We gaan een nieuwe deal sluiten. In de aankomende maanden gaan we samen zitten en erover praten, denk ik. Het is mijn doel om bij Mercedes te blijven, al sinds mijn dertiende ben ik aan ze verbonden. Het is echt mijn familie, ze hebben mij altijd bijgestaan. Dat deden ze toen ik werd geschorst op school, in 2020 en ze steunden mij in voor- en tegenspoed."

Beter maken

De Britse zevenvoudig wereldkampioen is momenteel bezig met een tegenvallend seizoen en hij lijkt voor het eerst in zijn loopbaan geen race te gaan winnen. Toch vertrouwt Hamilton zijn team: "Ik geloof in dit merk, de organisatie en in deze mensen. Ik wil de best mogelijke teamgenoot zijn. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we dit merk nog beter, toegankelijker en sterker kunnen maken dan het nu is. Ik denk dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen."