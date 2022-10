"De Vries rijdt VT1 voor Mercedes in Mexico"

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Mexico op het programma. Ook op het circuit in Mexico-Stad zullen meerdere teams weer een rookie inzetten. Ook het team van Mercedes maakt hier gebruik van en dat betekent dat Nyck de Vries weer in actie zal komen in de eerste vrije training.

De Vries ontpopte zich dit seizoen tot de ultieme vrijdagcoureur. De Nederlander kwam in Barcelona in actie voor het team van Williams, in Frankrijk voor Mercedes en in Monza reed hij de eerste vrije training voor het team van Aston Martin. Op Monza maakte hij tevens zijn racedebuut als invaller bij Williams. Als vervanger van de zieke Alexander Albon scoorde hij direct een paar puntjes. Hij maakte zoveel indruk dat hij een stoeltje bij AlphaTauri voor 2023 verdiende.

Momenteel staat de Vries echter nog onder contract bij Mercedes en de Duitse renstal zal optimaal gebruik gaan maken van zijn diensten. De Nederlander komt morgen in actie in Mexico als vervanger van George Russell. Mercedes heeft dan aan hun rookie-verplichtingen voldaan. Elk team moet dit seizoen immers minimaal twee keer een rookie inzetten tijdens een vrije training.