Mercedes bevestigt gesprekken met FIA over illegale voorvleugel

Toto Wolff heeft bevestigd dat Mercedes een 'gesprek met de FIA' heeft gehad met betrekking tot de voorvleugel die ze donderdag in de pitstraat op het Circuit of The Americas hadden tentoongesteld. Mercedes arriveerde bij de Grand Prix van de Verenigde Staten met een uitgebreid upgradepakket voor de W13.

Dat omvatte een nieuwe vloer, wing-end-plate van de achtervleugel en voorvleugel. Dat laatste trok de aandacht van de concurrentie van Mercedes, omdat de vijf nieuwe stabilisatoren een meer aerodynamisch ontwerp – en een meer aerodynamische functie – hadden dan toegestaan ​​in de reglementen.

Volgens Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz vonden rivaliserende teams dat dit niet is toegestaan: "Dat is niet toegestaan. Alle oude onderdelen van de voorvleugel die de luchtstroom in elke gewenste richting leidden is niet meer toegestaan."

Als gevolg hiervan reed Mercedes niet met de nieuwe voorvleugel in Austin. Ze zijn echter van plan om het tijdens de volgende race in Mexico te gebruiken, maar pas na een paar wijzigingen aan de stabilisatoren. Wolff werd daarover gevraagd door The Race, waarbij de motorsportbaas zei: "Het is de vraag of we die vleugel mogen gebruiken."

Gevraagd om uit te leggen wat Mercedes precies moet veranderen, antwoordde hij: "Nou, dat zou ik kunnen, maar ik wil niet in details treden omdat we erover nadenken om het te gebruiken en we hebben hierover een gesprek gehad met de FIA. Misschien moeten we hier en daar wat bijschaven. Maar er is nog geen besluit genomen."