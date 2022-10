Villeneuve pleit voor schorsing Stroll na crash in Austin

Lance Stroll maakte afgelopen weekend in Austin niet bepaald een sterke indruk. De Canadees begon de race op een kansrijke positie maar hij viel uit na een heftige crash met Fernando Alonso. Strolls landgenoot Jacques Villeneuve is helemaal klaar met het gedrag van de Aston Martin-coureur. Hij pleit zelfs voor een schorsing.

Vlak na de eerste Safety Car-fase ging het helemaal mis op het Circuit of the Americas. Stroll verdedigde zijn positie ten opzichte van de Alpine van Fernando Alonso. Stroll stuurde op het allerlaatst naar de richting van Alonso waardoor de Spanjaard vol op de Aston Martin klapte. De schade was fors en Alonso vloog zelfs bijna door de lucht. Alonso kon wonder boven wonder zijn weg vervolgen maar Stroll kon uitstappen.

Gevaarlijk rijden

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is helemaal klaar met het gedrag van zijn landgenoot. Villeneuve hoopt dat de wedstrijdleiding gaat ingrijpen en hij is wel in zijn column voor Formule 1 Magazine: "Als ik het heb over gevaarlijk rijden, dan heb ik het over Lance Stroll. Hij zou voor een race geschorst moeten worden voor het incident dat hij had met de Alpine van Fernando Alonso."

Slingeren

De laatste slinger van Stroll, waardoor Alonso op hem klapte, viel vooral slecht bij Villeneuve. De Canadese oud-coureur zag daar een groot gevaar in: "Door te slingeren op het rechte stuk breng je andere coureurs in gevaar, mogelijk zelfs in levensgevaar. Je kan op deze manier een enorm ongeval veroorzaken. Dat komt dan doordat je bewust besluit zoiets te doen, niet omdat je een foutje maakt. Dat is dus écht onacceptabel."