Vettel bereikt nieuwe mijlpaal: 3500 ronden aan de leiding van F1 race

Sebastian Vettel, die zondag kort aan de leiding reed van de Grand Prix van de Verenigde Staten, bereikte daarmee een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. Hiermee kwam hij in totaal op 3500 ronden die hij aan de leiding reed tijdens een F1-race.

Vettel toonde geen tekenen dat hij een coureur was die de races aftelde tot hij met pensioen gaat toen hij op het Circuit of the Americas met zijn voormalig vijand Lewis Hamilton om de leiding vocht. De Aston Martin-coureur leidde de Grand Prix van de Verenigde Staten in ronde 39 - de eerste keer dit seizoen dat hij op de eerste plaats reed. Hij werd vervolgens uitgedaagd voor de leiding door Hamilton. De Brit bleek slechts twee pogingen nodig te hebben alvorens hij Vettel wist in te halen. Het lukte de Duitser niet om terug te vechten en dus besloot hij de pitstraat op te zoeken.

De 35-jarige Vettel zei hierover: "Het was goed om een ​​tijdje aan de leiding te rijden, want het is alweer even geleden dat ik in die positie zat."

Hamilton leidt het record voor de meeste ronden aan de leiding: 5432. Met Michael Schumacher als tweede op 5111 ronden, staat Vettel derde en brengt zijn totaal op 3501.