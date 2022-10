Max Verstappen evenaart zegerecord in Austin

Max Verstappen schonk zijn team Red Bull Racing gisteren de constructeurstitel door de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Het was de dertiende zege van het seizoen voor de Nederlander die de wereldtitel al lang en breed binnen heeft. Verstappen evenaart hiermee een groots record.

Verstappens dertiende zege van het seizoen is namelijk een evenaring van het record van de meeste Grand Prix-zeges in een seizoen. De Nederlandse coureur deelt het record nu met Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013). Verstappen kan dit record in de aankomende races nog gaan verbeteren. Er staan dit jaar immers nog drie races op de kalender en Verstappen kan zijn seizoen een nog gouder randje geven.