Leclerc kan leven met derde plaats: "Begonnen op p12"

Charles Leclerc kende een sterk race op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. De Monegask moest vanuit het middenveld starten vanwege een motorstraf en dat ging hem zeker niet slecht af. Na een zeer spectaculaire inhaalrace sleepte hij de derde plaats binnen, het was een doekje voor het bloeden voor Ferrari.

Leclerc begon de race vanaf de twaalfde plaats en na één bocht moest hij de dag voor Ferrari al redden. In de eerste bocht viel zijn teamgenoot Carlos Sainz namelijk al uit. Leclerc kreeg de lastige taak om in zijn eentje Red Bull van de constructeurstitel te houden. Vanzelfsprekend lukte dit niet maar de derde plaats was wel een grote opsteker.

Na afloop van de fysiek zware Amerikaanse Grand Prix verscheen Leclerc als eerste van de podiumfinishers voor de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard: "Ik ben tevreden omdat we de race begonnen op de twaalfde plaats, een podiumplek is dus een goed resultaat. Maar als ik kijk naar de race, dan is het een beetje jammer omdat we aan het einde teveel degradatie hadden. We gaan verder werken."