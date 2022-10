Hamilton trots op team: "Grote shout-out naar mijn team!"

Lewis Hamilton leek vandaag in Austin eindelijk zijn langverwachte zege te kunnen pakken. De Britse zevenvoudig wereldkampioen profiteerde van de slechte pitstop van Max Verstappen en greep de leiding. In de slotfase van de race kwam Verstappen dan toch langszij en moest Hamilton genoegen nemen met de tweede plaats.

Hamilton was bezig met een sterke Amerikaanse Grand Prix. De Brit vocht als een leeuw en had het voor de start van de Grand Prix al zwaar. Mercedes besloot namelijk zijn remmen te wisselen op de grid maar tijdens de race was daar niets van te merken. Als vanouds kruiste Hamilton de degens met de Red Bulls en de Ferrari van Charles Leclerc.

Shout-out

Na afloop van de spectaculaire race op het Circuit of the Americas verscheen Hamilton voor de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard. Na zijn gebruikelijke bedankje aan het publiek stak Hamilton van wal: "Ik wil mijn team een hele grote shoutout geven. We kwamen hier aan met updates en we hebben het gat een klein beetje kunnen dichten. We waren zo dichtbij, ik probeerde alles om ze voor te blijven maar ze waren te snel."

Hoopvol

Hamilton zag tevens dat zijn concurrent Verstappen bezig was met een emotioneel weekend. Nadat Hamilton zijn condoleances deelde voor het overlijden van Dietrich Mateschitz besprak hij zijn race nogmaals: "Ik had mijn handen vol aan de auto vandaag. Het voelde fantastisch om de race te leiden en dat is waar we als team zo enorm hard aan hebben gewerkt. Het voelde hoopvol aan en we gaan alles geven in de laatste drie races."