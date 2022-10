Het zag er goed uit voor Carlos Sainz na de kwalificatie voor de Grand Prix van de VS. De Spanjaard mocht van de eerste positie van start gaan, maar daar had hij niet lang profijt van. Na de eerste bocht, werd de coureur van Ferrari geraakt door George Russell. De Mercedes-coureur ontving voor dit incident vijf seconden tijdstraf. De race van Sainz, is over.