Horner hoopt dat budgetcap-zaak snel wordt opgelost

De rel omtrent het overtreden van de budgetcap door Red Bull Racing in 2021 houdt de Formule 1-wereld ook in Austin nog steeds bezig. Een uitkomst van de zaak is er nog niet en dat zorgt voor onvrede. Ook Christian Horner hoopt dat er snel een oplossing wordt gevonden voor de problemen.

Red Bull is nog steeds van mening dat ze de budgetcap niet hebben overschreden in 2021. De Oostenrijkse renstal is dan ook nog in gesprek met de FIA over de mogelijke straf. Het is de verwachting dat Red Bull een boete zal ontvangen maar over de hoogte van die mogelijke boete is nog niets bekend. Vanzelfsprekend zijn er ook nog anderen straffen mogelijke, het is echter niet de verwachting dat Max Verstappen zijn titel van 2021 moet inleveren.

De zaak omtrent de budgetcap-overschrijding van Red Bull houdt de Formule 1 al twee weken bezig. Een uitkomst is er dus nog niet en dat zorgt voor onrust. Red Bull-teambaas Christian Horner liet op de persconferentie voor teambazen weten dat hij op een snelle oplossing hoopt: "Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is, ook voor de sport, dat deze situatie zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Ik denk dat er veel lessen zijn die we hieruit kunnen trekken."