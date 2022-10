Verstappen eert overleden Mateschitz: "Ik heb veel aan hem te danken"

Vlak voor de kwalificatie in Austin kreeg Red Bull Racing een groot verlies te voortduren. Eigenaar Dieter Mateschitz overleed en Red Bull begon de kwalificatie met een steen in hun maag. Max Verstappen kon Mateschitz geen eerbetoon geven met een pole en hij noteerde de derde tijd op COTA.

Verstappen start de race morgen vanaf de tweede plaats aangezien Charles Leclerc een gridstraf van 10 plaatsen moet incasseren vanwege een motorwissel. Verstappen heeft dus nog altijd een goede kans op een zege maar zal wel alles in de strijd moeten gooien, Carlos Sainz was immers sneller en de Spanjaard is gebrand op een goed resultaat.

Mateschitz

Na afloop van de kwalificatie meldde Verstappen zich bij interviewster van dienst Danica Patrick. Vanzelfsprekend herdacht Verstappen daar Mateschitz: "Het was pijnlijk nieuws voor iedereen. Hij heeft zoveel betekend voor Red Bull, de sport en zeker ook voor mij. Wat hij heeft gedaan voor mij, voor mijn carrière en in feite ook mijn leven, dan is dit nieuws lastig. Het is een moeilijke dag en we probeerden alles te geven. Maar jammer genoeg lukte het niet helemaal."

Trots maken

Morgen kan Verstappen orde op zaken stellen en kan hij zomaar op het hoogste treetje van het podium staan. Verstappen weet dat het een lastige klus gaat worden maar de Nederlander verwacht een mooie race: "We hebben nog steeds een race voor de boeg. We gaan er alles aan doen om hem morgen trots te maken. Ik denk dat onze auto normaal gesproken sneller is in de race dan in de kwalificatie. Vandaag waren de verschillen in ieder geval al klein."