Steiner kan lachen om creatieve fans

Het team van Haas is de enige Amerikaanse renstal op de grid in de Formule 1. Dit weekend in Austin rijden ze dus een thuisrace en ze zijn onverminderd populair. Teambaas Günther Steiner speelde in de afgelopen jaren een hoofdrol in de Netflix-serie 'Drive to Survive' en daar heeft hij veel fans aan overgehouden.

Ook in Austin is de populariteit van Steiner weer te merken. De Italiaanse teambaas geniet van de populariteit en op de tribunes tijdens de eerste twee vrije trainingen waren de fans aanwezig. Supporters met shirts met verwijzingen naar de uitspraken van Steiner en een foto van Steiner als koning werden tijdens de sessie in beeld gebracht. Steiner zag de beelden zelf ook en hij kon er wel om lachen.