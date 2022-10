'Communicatie over budgetcap tussen Red Bull en FIA verloopt stroef'

In Austin is er dit weekend weer veel te doen omtrent de slepende budgetcap-rel. Red Bull Racing overschreed de budgetcap in 2021 en zou een voorstel van de FIA bij Red Bull liggen. Het leek er lange tijd op dat Red Bull vandaag een persconferentie zou houden maar ook dat gaat niet door.

Het was de verwachting dat er vandaag meer duidelijk zou worden over de mogelijke straf voor Red Bull. Maar de verwachte persconferentie van Red Bull-teambaas Christian Horner komt er niet. De Britse teambaas moet namelijk nog in conclaaf gaan met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Dit lijkt echter nog niet te zijn gebeurt.

Telegraaf-journalist Erik van Haren meldt namelijk dat de communicatie tussen Horner en FIA-president Mohammed Ben Sulayem zeer stroef verloopt. Op Twitter meldt de journalist van de Telegraaf dat Ben Sulayem de teambaas van Red Bull nog niet in staat had gesteld voor een gesprek. Het is de verwachting dat de twee elkaar vandaag zullen spreken, of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet duidelijk.