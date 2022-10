Greenpeace kritisch op vele privévliegtuig-kilometers Verstappen

Max Verstappen maakt veel gebruik van zijn privévliegtuig. De Nederlander schafte zijn Falcon 900EX een aantal jaar geleden aan en hij zit met enige regelmaat in het toestel. Maar als het aan Greenpeace ligt gebruiken Verstappen en andere privévliegtuigeigenaren in de toekomst hun toestellen veel minder dan momenteel het geval is.

Milieuorganisatie Greenpeace is niet bepaald een groot fan van het vlieggedrag van onder andere Verstappen. Ze lieten CE Delft onderzoek doen naar het gebruik van privévliegtuigen in Nederland. Uit dat onderzoek bleek dat het gebruik van privéjets in de afgelopen jaren flink is gestegen. In 2022 zijn er toe nu toe 16.174 privévluchten geteld van en naar Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. Dat zijn er bijna 1500 meer in dan in 2019.

Van Cannes naar Nice

Volgens de onderzoekers is 1 op de 3 vluchten een vlucht over minder dan 500 kilometer. Dit is vanzelfsprekend tegen het zere been van Greenpeace.

De milieuorganisatie tikt Verstappen ook op de vingers, de Nederlander is namelijk ook een ware kampioen op het gebied van korte vluchten. Uit het onderzoek bleek namelijk dat Verstappen meerdere keren tussen de Franse steden Cannes en Nice heeft gevlogen. Dit is hemelsbreed zo'n 25 kilometer. Greenpeace lijkt echter te vergeten dat Verstappen vaak in de avonden terugvliegt en het vliegveld van Nice, in tegenstelling tot Cannes, 24 uur per dag open is.

Doordat de standplaats van Verstappen's toestel Cannes is, wordt vaak de dag erna door de piloten, zonder de Nederlander in het toestel, de PH-DTF van Nice naar Cannes gevlogen om deze voor meerdere dagen te parkeren.

Twitteraccount

De vluchten van Verstappen zijn voor de buitenwereld ook makkelijk te volgen via een geautomatiseerd Twitteraccount. Op dat account is bijvoorbeeld te zien dat Verstappen op donderdag van Las Vegas naar Austin vloog. De beheerder van dit account, Menno Swart, sprak zich er eerder dit jaar over uit in de Volkskrant: "Hij vliegt echt heel vak. Plus, Verstappen is leuk omdat hij het toestel niet verhuurt. De kans is dus best groot dat hij er daadwerkelijk in zit."