Hamilton hoopt op straffen bij budgetcaprel: "Anders kun je het net zo goed niet hebben"

Ook dit weekend gaat het weer veelvuldig over de budgetcaprel in de Formule 1. Red Bull Racing heeft in 2021 de budgetcap overschreden en de concurrentie is des duivels. Lewis Hamilton hoopt dat de FIA gaat ingrijpen, de Brit is van mening dat de sport wel iets moet doen omdat de budgetcap anders niets meer waard is.

De budgetcaprel beheerst de sport al weken. Vanzelfsprekend heeft Hamilton de zaak gevolgd, de Brit verloor vorig seizoen immers het titelduel van Red Bull-coureur Max Verstappen. Hamilton probeert zich echter vooral de focussen op wat hij zelf in de hand heeft. Hij vertrouwt volledig op FIA-president Mohammed Ben Sulayem en de Mercedes-coureur is van mening dat het besluit vooral draait over de integriteit van de sport.

Naleven

Hamilton doelt vooral op het naleven van de budgetcap-regels. In Austin verscheen Hamilton voor de internationale media en sprak hij zich uit, hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik denk dat de sport hier richting de toekomst iets aan moet doen. Als het losjes wordt nageleefd, dan zullen alle teams eroverheen gaan. Dan gaan teams miljoenen extra uitgeven en dat is niet goed voor de sport. Dan kun je net zo goed geen budgetplafond hebben."

Vooruit kijken

Hamilton verloor vorig seizoen de titelstrijd van Verstappen, deze strijd krijgt nu een vervolg door de budgetcaprel. Fans van de Brit schreeuwen op sociale media moord en brand. Hamilton zelf blijft echter rustig: "Om te beginnen houd ik van mijn fans en hoe gepassioneerd ze zijn. Ik heb wel gehoord wat er is gezegd maar ik kijk vooral vooruit. Ik kijk naar hoe ik in de toekomst nog een titel kan winnen. Ik heb wel mijn eigen mening over vorig seizoen en hoe wij het als team hebben gedaan. Daar ben ik heel erg trots op."