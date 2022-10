Hamilton offerde eigen prestaties op: ''Kennis opdoen voor het team''

Dat de Mercedes W13 voor geen meter ging in vergelijking met de acht jaar daarvoor, is een understatement. Lewis Hamilton probeerde van alles om het maximale uit de wagen te persen en heeft hiervoor zijn eigen prestaties opgeofferd.

In een interview met Naomi Schiff van Sky Sports F1 gaf de zevenvoudig kampioen meer details over wat dit inhield. "Ik denk dat we zoveel hebben geleerd door alle data", zei de Brit. "Ik heb alles op de auto uitgeprobeerd, ik heb elke instelling die je mogelijk op de auto kunt testen 100 keer getest en ik heb de prijs ervoor betaald gedurende de eerste helft van het seizoen.''

De 37-jarige coureur zit er zelf niet zo mee dat de resultaten tegenvielen en nam zijn verantwoordelijkheid als leider van het team. ''Voor mij ging het over het opdoen van kennis voor het team, zodat ze letterlijk het vakje konden afvinken en zeggen dat het wel of niet werkt. Ik voelde dat dat echt mijn rol was.''

In de stand hobbelde Hamilton vanaf het begin continu achter teammaat George Russell aan, maar dat heeft volgens de geridderde coureur een reden. ''Ja, ik sta achter in punten, maar dat komt door het grotere geheel. Ik hoop dat het werk ons ​​beter zal maken, niet alleen voor de resterende races van dit jaar, maar ook voor volgend jaar, in termen van waar we naar toe bewegen."

In 2023 wil Hamilton weer vooraan strijden en vechten om de kampioenschappen. "Ik hoop zo erg dat we volgend jaar terug kunnen vechten, en we moeten het gewoon uitspreken en het tot leven laten komen", besloot Hamilton.