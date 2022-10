Verstappen prijst Honda na wereldtitel: "Veel mensen verklaarden ons voor gek"

Max Verstappen veroverde ruim een week geleden zijn tweede wereldtitel in Japan. De Nederlander veroverde de wereldtitel in het thuisland van Honda, het was het ideale scenario. Ook Verstappen beaamt dat en hij is dan ook zeer lovend voor de Japanse oud-motorleverancier van Red Bull Racing.

Verstappen had voorafgaand de Japanse Grand Prix al de juiste papieren in handen voor de wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur hield echter zijn hoofd koel en pakte de titel na een dominante zege. Red Bull dankte in Suzuka uitgebreid Honda. De Japanners zijn officieel gezien niet meer de motorleverancier van Red Bull maar ze bouwen nog wel de motoren.

Perfecte scenario

Verstappen zelf is Honda tevens zeer dankbaar. De kersvers tweevoudig wereldkampioen was na afloop duidelijk in zijn woorden en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Dit zou het perfecte scenario zijn, zoals ik inderdaad al zei. Het voelt ook wel zo. Het gaat er niet alleen om dat we met Honda-motoren rijden, maar ook waar we samen vandaag terecht zijn gekomen."

Voor gek verklaren

Toen Red Bull en Honda enkele jaren terug hun samenwerking bekend maakten reageerden veel mensen sceptisch. De comeback van Honda in de Formule 1 verliep immers niet van een leien dakje. Verstappen: "Veel mensen in de paddock verklaarden ons voor gek toen we gingen samenwerken. Gaat dat wel werken want ze hebben zo'n lastige tijd achter de rug? Je ziet dat nooit opgeven en hard werken voor succes kan zorgen. Dat is precies wat er met Honda is gebeurd."