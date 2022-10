Verstappen zwijgt over mogelijke nieuwe teamgenoot De Vries

Aankomend seizoen staat er naast Max Verstappen nog een Nederlander op de grid in de persoon van Nyck de Vries. De Vries rijdt vanaf aankomend seizoen voor AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing. Een geheel Nederlandse line-up bij Red Bull is daardoor mogelijk maar Verstappen houdt zijn lippen stijf op elkaar.

De Vries genoot al geruime tijd van veel interesse van Formule 1-teams. De Nederlander is momenteel nog reservecoureur van Mercedes en hij mocht dit seizoen al meerdere trainingen rijden voor meerdere teams. Op Monza debuteerde hij zelfs bij het team van Williams als vervanger van de zieke Alexander Albon. Hij werd negende bij zijn debuut en daarna groeide de interesse in zijn diensten.

AlphaTauri trok dus aan het langste eind en hij De Vries rijdt vanaf volgend jaar voor het satellietenteam van Red Bull. Nederlandse fans kunnen dus dromen van een volledige Nederlandse line-up bij Red Bull. Verstappen wil daar in gesprek met Viaplay niet te veel over zeggen: "Dat moet je mij niet vragen. Dat hangt ook af wat er met mij gaat gebeuren en of Checo nog eventjes goed blijft presteren. Laten we eerst maar genieten van twee Nederlanders in de Formule 1."