Verstappen heeft nog één zege nodig om bijzonder record te evenaren

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend in Japan zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de Grand Prix op het circuit van Suzuka op zijn naam en deed dat op oppermachtige wijze. Het was alweer de twaalfde zege van Verstappen in 2022, hij is op jacht naar een record.

Verstappen kan dit seizoen namelijk het record van de meeste zeges in één seizoen verbreken. Momenteel staat dit record op naam van twee Duitse legendes: Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Beide coureurs wonnen 13 Grands Prix in respectievelijk 2004 en 2013. Verstappen staat nu nog één zege achter op de twee Duitsers en heeft daarna nog drie races de tijd om dit speciale record te verbeteren.