Verstappen werkt filmdag af op Imola

Max Verstappen kroonde zich afgelopen weekend in Japan tot wereldkampioen Formule 1. De Nederlander greep zijn tweede wereldtitel na een oppermachtig seizoen. Over een kleine twee weken komt Verstappen weer in actie bij de volgende Grand Prix. In de tussentijd zit hij echter niet stil.

Verstappen werd gisteren namelijk gespot op het circuit van Imola in Italië. De Nederlander kwam daar in actie in een oudere Red Bull en was bezig met een aantal video-opnames. Het is nog niet duidelijk waar de opnames voor dienen maar wel was het duidelijk dat er een cameraploeg van Viaplay aanwezig was op het iconische circuit in Emilia-Romagna.