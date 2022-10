Wolff baalt van 'pijnlijke' maatregelen om binnen budgetcap te blijven

In de afgelopen weken ging het in de Formule 1 veelvuldig over de budgetcap. De FIA kwam eerder deze week met de cijfers naar buiten over 2021. Daaruit bleek dat Red Bull Racing de budgetcap op minimale wijze had overschreden. Bij andere teams werden er keuzes gemaakt om binnen de cap te blijven, het deed Toto Wolff pijn.

Afgelopen seizoen stond de budgetcap vast op 145 miljoen dollar. Om binnen die limiet te functioneren moesten de teams maatregelen nemen. Vooral bij de topteams moest er het één en ander veranderen, men besteedde daar immers zeer veel geld. Bij onder andere Mercedes ging de verandering om in de budgetcap te blijven ook ten koste van personeel.

Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt deze maatregelen pijnlijk en hij baalt er dan ook van. Voordat de cijfers door de FIA bekend werden gemaakt sprak Wolff zich tegenover Motorsport.com uit over de maatregelen: "Wat er is gebeurt door de limiet van de uitgaves in Formule 1, is dat we ons team moesten herstructureren en dat we onze processen moesten veranderen. Jammer genoeg maakt dit ook mensen overbodig zodat we binnen de cap konden blijven. Dat is al helemaal pijnlijk als je hoort dat andere teams dat niet hebben gedaan."