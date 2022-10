Mercedes complimenteert wereldkampioen Verstappen: "Max heeft het geweldig gedaan!"

Max Verstappen kroonde zich gisteren tot wereldkampioen in Japan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de Grand Prix op het circuit van Suzuka en mocht zich na de tijdstraf van Charles Leclerc officieel wereldkampioen noemen. Verstappen en zijn team vierden feest en de complimenten druppelden binnen.

Verstappen is dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse wereldkampioen was vrijwel het gehele seizoen zeer sterk en kreeg vrij weinig concurrentie. Vorig jaar vocht Verstappen zich nog naar de wereldtitel na een zeer stevige strijd met zijn toenmalige Mercedes-rivaal Lewis Hamilton. Dit seizoen vallen de prestaties van Mercedes stevig tegen en geeft men hun verlies toe.

In Japan ontbrak Mercedes-teambaas Toto Wolff in de paddock en was Andrew Shovlin één van de kopstukken van het team. In een persbericht deelt Shovlin zijn complimenten uit aan Verstappen: "Max heeft het geweldig gedaan in het wereldkampioenschap, hij heeft dit seizoen briljant gereden. Ons weekend was enorm zwaar en vandaag was het vooral frustrerend. De auto had een goede pace maar we zaten vast achter anderen en we hadden geen kans zonder de DRS. De omstandigheden waren duidelijk lastig maar het was goed dat we konden rijden en dat we de fans wat entertainment hebben gegeven."