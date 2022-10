Perez deelt mee in feestvreugde: "Geweldige dag voor ons!"

Sergio Perez mocht vandaag het titelfeestje van Max Verstappen meevieren in Japan. Net als vorig seizoen had hij ook ditmaal weer een belangrijk aandeel in de titel van zijn teamgenoot. De Mexicaan zette namelijk in de allerlaatste ronde nummer twee Charles Leclerc onder druk. Leclerc maakte een fout en kreeg een tijdstraf.

Leclerc baalde als een stekker toen hij het nieuws van zijn tijdstraf hoorde. Perez had hem zo zwaar onder druk gezet dat Leclerc de laatste chicane had afgesneden. Hierdoor had de Monegask een oneerlijk voordeel en kreeg hij een tijdstraf. Dit nieuws werd echter pas bekend onder het podium.

Perez mocht na de festiviteiten van zijn team ook nog eventjes terugkijken op zijn kletsnatte middag in Suzuka. De Mexicaan sprak echter vooral dankwoorden naar zijn team en deelde de felicitaties uit naar Verstappen. Bij interviewer van dienst Johnny Herbert sprak hij zich uit: "Het is een fantastisch resultaat, ook voor Honda. Het was een geweldige dag voor ons team. Nu is Max ook nog eens wereldkampioen geworden. Het is een geweldige dag voor ons!"