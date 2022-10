Horner woest na tractor-incident: "Compleet onacceptabel!"

De Japanse Grand Prix werd een enorm waterballet. De Grand Prix op het circuit van Suzuka ging wel op het geplande moment van start maar na meerdere incidenten werd de rode vlag gezwaaid. Een incident met een tractor maakte echter veel woede los, ook Christian Horner was woest.

Pierre Gasly was de race vanuit de pitlane gestart en de joeg het veld voor zich uit. Door een crash van Carlos Sainz kwam echter de Safety Car de baan. Gasly moest een pitstop maken nadat hij een reclamebord had opgepikt en zijn voorvleugel had beschadigd. In zijn poging om het veld bij te halen kwam hij tot zijn afgrijzen een tractor tegen.

Bianchi

Veel coureurs reageerden woedend. Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was niet te spreken over de gang van zaken. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Het is compleet onacceptabel. We zijn hier Jules Bianchi een aantal jaar geleden verloren. Dat mag nooit meer gebeuren. Er moet een onderzoek komen naar hoe het kan gebeuren dat er weer een tractor de baan op komt. Checo gaf het al aan over de boordradio."

Virtual Safety Car

Gasly zag de tractor maar net op tijd, door de vele neerslag was het zicht immers zeer slecht. Horner hoorde dat ook van zijn coureurs en wees naar de eerder genomen maatregelen: "De Virtual Safety Car is voor een reden in het leven geroepen nadat verschrikkelijke incident van een paar jaar geleden. Er moet gewoon een groot onderzoek komen naar dat voertuig want dit kan gewoon niet."