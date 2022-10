Russell baalt van p8 na tegenvallende kwalificatie

George Russell kende een teleurstellende kwalificatie in Japan. De Britse Mercedes-coureur noteerde nog de snelste tijd in de regenachtige tweede vrije training, in de kwalificatie was het echter andere koek. Op een droge baan kwam Russell niet verder dan de achtste plaats. Het was een zware tegenvaller.

Russell had van te voren al verwacht dat het gat met Red Bull Racing en Ferrari nogal fors zou zijn. De Brit kreeg uiteindelijk wel gelijk maar niet op de manier zoals hij had gehoopt. Naast de Red Bulls en de Ferrari's waren namelijk ook teamgenoot Lewis Hamilton en Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon sneller.

Niet zoals gehoopt

Na afloop was er dan ook veel teleurstelling aanwezig bij Russell. Hij had het eveneens zwaar in zowel de eerste als de tweede kwalificatiesessie De jonge Brit had op meer gehoopt en was daar na afloop goudeerlijk over in het persbericht van Mercedes: "De achtste plaats is niet waar we op hadden gehoopt. We hadden niet verwacht dat we zouden gaan vechten met Red Bull en Ferrari, maar we liggen wel heel erg ver achter."

Race

Russell weet dat de weersomstandigheden voor de race van morgen zeer onvoorspelbaar zijn. De Britse coureur denkt wel dat hij dan veel beter voor de dag kan komen dan in de kwalificatie van vandaag: "Als je kijkt naar de race, dan denk ik dat we een sterkere pace hebben dan vandaag. Onze long runs in de derde vrije training waren best aardig. Maar ik weet nog niet of het genoeg is om mee te doen voor de top vier."