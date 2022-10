Hamilton haalt schouders op: "We verloren veel tijd op de rechte stukken"

Lewis Hamilton en Mercedes reisden vol goede moed af naar Suzuka. In de verregende vrije trainingen op de vrijdag ging het best aardig maar vandaag vielen de resultaten weer tegen. Hamilton kwam in de kwalificatie niet verder dan de zesde tijd en hij wist precies waar men tijd liet liggen.

Hamilton en zijn teamgenoot George Russell maakten het in de eerste twee kwalificatiedelen zeer spannend. Beide keren wisten de Britten hun plaatsje in de volgende sessie maar net op tijd veilig te stellen. In de eerste run in Q1 kwam de late zekerheid door een gokje op de mediums van Mercedes.

Rechte stukken

Na afloop van de kwalificatie was Hamilton mild tevreden met zijn resultaat. De Britse Mercedes-coureur wijst in gesprek met Sky Sports naar het grote zwakke punt: "We verloren nogal wat op de rechte stukken. Maar de auto voelde verder best goed tijdens het rondje. Mijn rondjes waren heel erg goed. We hadden ook nog eens geen enkel probleempje. We verloren gewoon vijf tot zes tiende op de rechte stukken."

Regen

Hamilton hield voorafgaand de kwalificatie al rekening met een tegenvallende topsnelheid op de rechte stukken van de baan. Hij haalde zijn schouders er over op: "We hadden ons er al een beetje op voorbereid. We hadden een grotere vleugel dan de andere jongens. Dat is het wel zo ongeveer. Het hangt ook echt van de weersomstandigheden af. We zagen er gisteren niet slecht uit in de regen. We zullen dan ietsje dichterbij zitten."