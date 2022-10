Steiner kan zich niet vinden in uitleg Schumacher: "Dat water was er daarvoor ook al"

Het team van Haas kon aan de bak na afloop van de eerste vrije training. Mick Schumacher ging na het vallen van de vlag namelijk op pijnlijke wijze de fout in. De Duitse coureur crashte vlak nadat hij zijn proefstart had gemaakt. De schade was zo fors dat Haas besloot zijn chassis te vervangen.

Schumacher miste door de chassiswissel de tweede vrije training op het vochtige circuit van Suzuka. De Duitse coureur zocht na afloop van zijn mislukte vrijdag naar antwoorden. Schumacher wist niet precies wat er fout was gegaan maar hij had wel een mogelijke oorzaak gevonden. De jonge coureur gaf namelijk aan dat zijn crash mogelijk werd veroorzaakt door de spray afkomstig van andere coureurs.

Haas-teambaas Günther Steiner kan zich niet bepaald vinden in de uitleg van zijn coureur. Steiner verwijst de excuses van zijn coureur naar het rijk der fabelen en is zeer kritisch tegenover de internationale media: "Op een bepaald moment moet een coureur toch wel doorhebben dat spray een ding is en dat het zijn zicht slechter maakt. Al dat water was er in de rondjes daarvoor ook al. Ik rijd zelf niet op de baan om je vanuit eerste hand te vertellen hoe moeilijk dit is. Deze job is echter niet eenvoudig. Uiteindelijk veroorzaakte hij zelf de crash."