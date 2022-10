Schumacher wijst naar spray als oorzaak van Suzuka-crash

Mick Schumacher kende een zeer tegenvallende vrijdag in Japan. De Duitse Haas-coureur ging na afloop van de eerste vrije training de fout in op het natte circuit van Suzuka. Schumacher crashte en beschadigde zijn Haas zeer zwaar. Na afloop van de sessies zocht de Duitse coureur naar antwoorden.

Schumacher stond na afloop van de eerste training ineens naast de baan. Al snel werd duidelijk dat hij zijn wagen volledig had afgeschreven. Het team van Haas nam geen enkel risico en besloot Schumachers chassis te vervangen. Door deze werkzaamheden moest hij de tweede vrije training aan zich voorbij laten gaan. Hierdoor miste hij de nodige hoeveelheid tracktime.

Spray

Schumacher crashte nadat hij een proefstart had verricht op het start/finish-gedeelte van het circuit. Na afloop van zijn baaldag sprak hij zich uit tegenover Motorsport.com: "Ik verloor temperatuur in de banden door de proefstart. Dat was niet echt ideaal. Ik denk dat het meer komt door de auto's die voor mij voor spray zorgden. Ik zag niet goed waar ik de auto moest plaatsen. Daar komt bij dat we veel bezig waren met de afstelling voor de race."

Eerste keer

Schumacher kwam dit weekend tevens voor de eerste keer in zijn loopbaan in actie op het iconische circuit van Suzuka. De Duitser debuteerde vorig seizoen in Formule 1 en toen ontbrak de race vanwege de pandemie. "Het is mijn eerste keer hier dus ik keek naar waar de plassen lagen. Op elke plek waar je komt is dat anders. Hier hoopt het water zich op een paar plekken gewoon op. Dat is iets wat je moet weten. Als dit twee meter verderop was gebeurd was ik waarschijnlijk gespind. Dit soort dingen gebeuren met een reden. Ik weet nu niet wat die reden nu precies is, misschien weet ik dat over 10 jaar."