Schumacher crasht na afloop van VT1

De eerste vrije training in Suzuka werd verreden onder kletsnatte omstandigheden. De heren coureurs deden het dan ook rustig aan, men heeft immers veel tracktime nodig en schade rijden komt niet goed uit. Mick Schumacher dacht er precies hetzelfde over maar ging goed de fout in.

In de slotfase van de training begon het weer te regenen op Suzuka. Veel coureurs zochten de pits op en kwamen in de laatste paar minuten alleen de baan op om een proefstart te kunnen voltooien. Hetzelfde gold voor Schumacher, in zijn rondje terug naar de pits ging het echter mis. Schumacher kreeg last van aquaplaning en schoot vol de muur in. De schade was fors, extra pijnlijk voor Schumacher was het feit dat hij crashte terwijl de sessie al was afgelopen.