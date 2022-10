Tsunoda rijdt thuisrace met bijzonder helmontwerp

Yuki Tsunoda rijdt dit weekend voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan een race in zijn thuisland Japan. De AlphaTauri-coureur kwam zojuist in actie in de eerste vrije training op het circuit van Suzuka. Hij rijdt weekend met een speciale helm tijdens de race op het iconische Japanse circuit.

Aan de vooravond van het Japanse Grand Prix-weekend presenteerde Tsunoda zijn speciale helm voor Suzuka. De helm is voorzien van een grote hoeveelheid Japanse symbolen en ook de Japanse vlag en Tsunoda's startnummer 22 zijn aanwezig. De voorzijde van de helm van Tsunoda is goudkleurig terwijl de rest van de helm wit van kleur is.