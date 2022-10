Hamilton beticht Red Bull van competitievervalsing

De budgetcap-saga is in volle gang met Red Bull in de hoofdrol. De Oostenrijkers liggen onder een vergrootglas vanwege hun uitgaven in 2021. Boze tongen beweren dat de renstal de financiële regels heeft overtreden en daardoor onterecht voordeel kregen. Net als vele andere F1-prominenten werd Lewis Hamilton ondervraagd of geld veel verschil maakt.

"Ik herinner me vorig jaar in Silverstone, we hadden onze laatste upgrade en gelukkig was die geweldig en konden we ermee vechten", legde Hamilton uit aan Sky Sports F1 voorafgaand aan de Japanse Grand Prix. Dat terwijl Red Bull volgens de zevenvoudig wereldkampioen nog meer in de pijplijn had. "Ze hadden, denk ik, vanaf dat moment nog minstens vier upgrades."



De Mercedes-coureur durft zelfs te beweren dat met een beetje meer geld het rijderskampioenschap in zijn voordeel zou uitvallen. "Als we 343.000 euro hadden uitgegeven aan een nieuwe vloer of een aangepaste vleugel, zou dat natuurlijk de uitkomst van het kampioenschap hebben veranderd, omdat je in de races daarna met de updates sterker voor de dag komt."