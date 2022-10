Hamilton wil dat FIA Red Bull hard aanpak: "Regels zijn regels"

Tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore was er veel te doen omtrent Red Bull Racing. Op vrijdag kwamen er namelijk berichten naar buiten dat Red Bull in 2021 mogelijk de budgetcap had overschreden. De concurrentie reageerde direct zeer fel en ook Lewis Hamilton hoopt dat er een goed onderzoek volgt.

Red Bull ontkent dat ze de budgetcap hebben overschreden. Teambaas Christian Horner haalde fel uit naar de concurrentie van onder andere Mercedes. Toto Wolff had namelijk aangegeven dat hij het geen zuivere koffie vond en dat de budgetcap-overschrijding van Red Bull een bekend gerucht was in de paddock. Hij wil dan ook een streng onderzoek zien.

Regels

Mercedes-coureur Lewis Hamilton hoopt ook dat de FIA de zaak serieus gaat aanpakken. De Britse coureur was nogal duidelijk tegenover de internationale pers: "Ik let er niet al te veel op. Nu zijn het nog maar geruchten en ik weet er niet alles van. Ik ben trots op mijn team en wat ze hebben gedaan, ook wat betreft de regels. Ik heb er vertrouwen in dat Mohammed Ben Sulayem zich goed gaat opstellen. Regels zijn regels en dit soort dingen kunnen veel impact hebben op de performance van de auto's."

Serieus nemen

Ondanks dat Hamilton de verhalen vooralsnog af doet als roddels hoopt hij wel dat men de situate serieus neemt. Hij is namelijk van mening dat het een belangrijke zaak is. De Britse zevenvoudig wereldkampioen blijft echter veel kalmer dan zijn teambaas: "Dit moet serieus genomen worden. Maar zoals ik al eerder zei, ik weet niet wat er waar van is. Ik denk dat we het gaan zien."

In het kampioenschap staat Lewis Hamilton op slechts de zesde plaats met 170 punten. Daarmee staat hij ook achter zijn nieuwe Mercedes-teamgenoot George Russell, die op de vierde plaats staat met 203 punten.