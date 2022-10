Perez haalt uit naar criticasters na zege: "Misschien omdat ik 'gewoon' een Mexicaan ben"

Sergio Perez beleefde in Singapore een topweekend. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kwalificeerde zich als tweede en reed daarna een foutloze race. Perez greep de leiding bij de start en daarna gaf hij deze niet meer uithanden. Het was een fikse opsteker voor Perez, hij snoerde zijn criticasters de mond.

Perez begon het huidige seizoen op een zeer sterke wijze. Hij scoorde veel podiums en hij schreef zelfs de lastige Grand Prix van Monaco op zijn naam. Perez leek eventjes een titelrivaal voor zijn teamgenoot Max Verstappen te zijn geworden maar daarna vielen zijn resultaten flink tegen. De zege in Singapore kwam dus op het juiste moment.

Media

Na afloop van de Grand Prix was Perez dan ook zeer opgelucht met zijn resultaat. De Mexicaanse coureur sprak zich na de race uit tegenover de internationale media: "Ik heb het de afgelopen races wat zwaarder gehad. Natuurlijk maakt de media in deze sport het een stuk groter. Misschien omdat ik 'gewoon' een Mexicaan ben en ik geen twee races op rij op het podium sta."

Geen reminder

Perez merkt dat het sentiment in de Formule 1 zeer snel kan omslaan. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur gebruikt het allemaal om sterker te worden: "Dan rijd ik ineens het slechtste seizoen ooit en moet Red Bull afscheid van mij nemen enzo. Het is toch weer fijn om nu weer een overwinning te hebben gepakt. Het is geen reminder voor iedereen hoe goed ik ben. Het is altijd goed als alles qua performance samenkomt. We blijven keihard doorwerken."