Wolff verwacht geen snel pensioen van Hamilton

Lewis Hamilton staat inmiddels al bijna tien jaar onder contract bij het team van Mercedes. Het huidige contract van de Brit loopt nog tot en met eind 2023 maar Hamilton denkt nog niet aan stoppen. De zevenvoudig wereldkampioen is bezig met een lastig seizoen maar hij is gebrand op revanche. Toto Wolff verwacht niet dat Hamilton snel met pensioen zal gaan.

De transfer van Hamilton naar Mercedes werd tien jaar geleden gezien als een zeer gewaagde move. Uiteindelijk bleek het een gouden greep want Hamilton won zes wereldtitels in dienst van de Duitse renstal. In het huidige seizoen verloopt alles niet bepaald op rolletjes. Maar de tegenvallende resultaten zorgen er niet voor dat Hamilton bij de pakken neer gaat zitten.

Geen twijfel

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dan ook dat Hamilton zijn helm nog lang niet aan de wilgen gaat hangen. De Oostenrijker spreekt zich uit bij Channel 4: "Lewis zal de eerste zijn om te zeggen dat hij het niet meer kan omdat hij de reacties niet meer heeft, het plezier is verloor of als er een nieuwe snelle generatie is gekomen. Ik twijfel er dus niet aan dat we altijd heel open zullen bespreken wat de toekomst gaat brengen, ongeacht wat we overeenkomen bij een contractverlenging, en dat gaat gaat gebeuren."

Vijf jaar

Wolff denkt dat Hamilton op zijn 40ste nog makkelijk mee kan in de Formule 1. De Mercedes-teambaas refereert aan Fernando Alonso en geeft aan dat hij alles bespreekt met Hamilton: "Het voordeel is dat we vaak met elkaar praten. Hij woont hier en ik woon wat verderop. Vorige week hebben we nog met elkaar gezeten en toen gaf hij aan dat hij nog wel vijf jaar in zich heeft en vroeg hij hoe ik dat zag."