Vettel ziet missie van FIA niet slagen: "Ground effect auto's heeft racen niet verbeterd"

Sebastian Vettel heeft de beweringen dat de nieuwe aerodynamische regels van de Formule 1 dit jaar de 'show' drastisch hebben verbeterd, naar het rijk der fabelen verwezen. Hoewel Red Bull het kampioenschap domineert, houden velen vol dat de coureurs elkaar in ieder geval makkelijker kunnen volgen en inhalen dan in het verleden.

Viervoudig wereldkampioen Vettel, die aan het einde van het seizoen met pensioen gaat, is het daar niet mee eens: "Ik denk niet dat er op die manier iets drastisch is verbeterd. Ja, we kunnen een tegenstander dichterbij volgen, maar de auto's zijn ook meer gestroomlijnd, dus je moet heel dichtbij zijn om een ​​succesvolle aanval te lanceren", wordt hij geciteerd door Speed ​​Week.

"De banden zouden ons in staat moeten stellen om meer aan te vallen, maar ik zie daar ook geen groot verschil."

De opmerkingen van de 35-jarige Vettel suggereren dat hij denkt dat de nieuwe regels een mislukking zijn geweest. "Ik wil niet zeggen dat het gefaald heeft, maar ik weet hoeveel werk er in alle veranderingen is gestoken en uiteindelijk heeft niet alles zijn vruchten afgeworpen. Als je naar de banden kijkt is de vuistregel: Hoe sneller je auto is, hoe minder problemen je hebt. En dan heb je maximaal twee pogingen in de kwalificatie met verse banden, dat is niet veranderd."

Sprintraces niet spannend

Vettel zal met pensioen zijn tegen de tijd dat het seizoen 2023 van start gaat, wanneer de Formule 1 zijn nieuwe sprintrace-seizoen ingaat, en zal uitbreiden van drie weekenden naar zes. De Duitser is geen fan van dat idee.

"Als coureur vind ik ze niet bijzonder spannend. Je moet er vooral voor zorgen dat je geen posities verliest. Natuurlijk krijg je meer punten dan vroeger, maar voor de meeste coureurs ligt de focus op de Grand Prix. Ik wil geen spelbreker zijn, maar ik blijf bij wat ik zei; dit gaat allemaal om geld verdienen", zo sloot de viervoudig kampioen F1 af.