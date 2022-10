Verstappen reageert op budgetcaprel: "Dan moet je gewoon je mond houden"

Het team van Red Bull Racing heeft een hectisch weekend achter de rug. De Oostenrijkse renstal won de Grand Prix van Singapore met Sergio Perez maar men bevond zich tevens in het oog van de storm. Red Bull raakte ook in opspraak voor het mogelijk overschrijden van de budgetcap in 2021.

Op vrijdagochtend meldden meerdere media dat Red Bull in 2021 de budgetcap had overschreden. Al snel reageerde de concurrentie, Ferrari en Mercedes voorop, en beweerde Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de overschrijding van de budgetcap een bekend geheim was in de paddock. Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde als door een wesp gestoken en dreigde met consequenties. Men verwacht dat de FIA deze week met de cijfers naar buitenkomt.

Max Verstappen werd vorig seizoen wereldkampioen en hij speelt dan ook een belangrijke rol bij de discussies over de budgetcaprel. De Nederlander werd in Singapore gevraagd naar de rel en hij werd geciteerd door The Race: "Ik weet waar het vandaan komt dus voor mij is het oké. Natuurlijk, er komen dan andere teams die er over gaan praten terwijl ze geen enkele informatie hebben. Ik vind dat best een beetje dom. Je moet dan gewoon je mond houden."