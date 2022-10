Verstappen bespreekt overslaan debrief: "Niet zo dat ik een statement wilde maken"

Max Verstappen kende in Singapore een weekend om snel te vergeten. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kon in theorie wereldkampioen worden in de straten van Singapore maar alles liep in de soep. Red Bull maakte een cruciale fout in de kwalificatie en in de race ging Verstappen zelf in de fout.

Verstappen ging gister bij de start al de fout in. De Nederlander had de verkeerde modus geactiveerd op zijn stuurtje waardoor hij slecht weg kwam. Hij kon zijn inhaalrace niet voltooien nadat hij vast kwam te zitten achter meerdere coureurs en nadat hij zich verremde in een poging om Lando Norris in te halen. Een dag eerder ging zijn team de fout door Verstappen met te weinig brandstof op pad te sturen in de kwalificatie.

Verstappen moest toen zijn snelste rondje afbreken en was woest. Hij sloeg de debrief na de kwalificatie over en was bozer dan voorheen. In gesprek met De Telegraaf kijkt hij terug: "Het is niet zo dat ik een statement wilde maken door te vertrekken. Daar gaat het niet om. Het is gewoon wat ik op dat moment voel. Het heeft dan geen zin om te praten. Doordat we het zaterdag verprutsten, hebben we onszelf in die positie gebracht. Het is gewoon een heel frustrerend weekend. Ik kan wel zeggen dat het mij niet uitmaakt maar ik wil elk weekend optimaal presteren. Nu was het dramatisch."