Vettel rijdt met bijzonder donkere helm in Singapore

Sebastian Vettel is bezig met zijn laatste races in de Formule 1. De Duitse viervoudig wereldkampioen komt dit weekend dus ook voor het laatst in zijn loopbaan in actie in Singapore. De Aston Martin-coureur doet dat wederom met een zeer bijzondere look waarmee hij enorm opvalt.

Vettels helm is in Singapore namelijk pikzwart. De helm is beschilderd met een super-black coating wat 99 procent van de lichtreflectie absorbeert. Hierdoor lijkt het net alsof Vettel met een soort onzichtbare helm rijdt. Om voor een bijzonder contrast te zorgen heeft Vettel ook een vredesteken en een regenboog laten toevoegen op de helm.